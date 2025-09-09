ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
До момента Бургазлиев бе обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца.
Обстойно е изследвана спирачната система на АТВ-то. Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата Христина.
Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. Освен това в кръвта на Никола бяха открити следи от марихуана.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Ако в България стане като в Хърватия, може да има и до...
14:15 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
7 лева за кило краставици
11:59 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:59 / 09.09.2025
Увеличението на минималната заплата води до инфлация и работещи б...
11:53 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
14:21 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS