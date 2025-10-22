ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокурор е в тежко състояние след нападение с чук
Автор: ИА Фокус 09:11Коментари (0)798
Неизвестен мъж напада с чук прокурор Иво Илиев в подземен паркинг с ограничен достъп и водеонаблюдение. Илиев е в болница – в тежко състояние, казаха от полицията.

Правосъдният министър допълни и че до скоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита.

Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящият заместник градски прокурор на София Ангел Кънев.

Темата коментираха Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба, Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи, и адвокат Людмил Рангелов.

"На първо място да пожелаем да оздравее Иво Илиев и на второ място – аз бих призовал да не отиваме в някакви крайности – да не говорим за посегателство срещу държавата. Ние дори не знаем дали той е нападнат в качеството  на прокурор, може да има милион версии“, обяви Бойко Найденов.

По думите му трябва първо да се изследват всички версии. Възможно е да е сгрешен човекът, към когото е насочено нападението, допълни той.

И според адвокат Людмил Рангелов се прибързва с твърдението, че това е нападение срещу магистрат.

"Ако си припомни случая с Виктория Маринова в 2018 г., когато реагираха европейски институции, Международният съюз на журналистите, българските журналисти и кой ли не, като на нападение срещу журналист. Впоследствие се оказа, че това изобщо не е така. Темата е удобна за спекулации, включително и медийни спекулации, там е журналист,  да, журналистите са под специална закрила, тук е магистрат, също под специална закрила, но дали е нападнат в качеството му на магистрат, или има някаква друга лична причина между нападателя или някой поръчител, това, е рано да се каже“, коментира адвокатът.

По думите на Филип Гунев най-далеч във версиите за престъплението е отишла Асоциацията на прокурорите, която го свърза с общото говорене срещу прокуратурата в България.

"Вероятно е свързано с работата на прокурора или с някаква лична. Може и да има някакви лични причини – взел огромна сума пари назаем, не ги е върнал или някакви такива други лични драми. Но при всички положения е нещо сериозно. По-вероятно е, имайки предвид какво работи, да е свързано с работата“, коментира Гунев пред bTV.

Според адвокат Людмил Рангелов има и нещо символно във факта, че нападението е с чук, което напомня за саморазправата между преди години между наркодилъри.

Бойко Найденов отбеляза, че е съгласен с част от позиция на Асоциацията на прокурорите, а именно, че няма никакво доверие в прокуратурата.


21.10.2025 Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
21.10.2025 Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
21.10.2025 Правосъдният министър назначи охрана на семейството на Иво Илиев






Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
09:55 / 22.10.2025
Предстои голяма промяна за Google Maps
09:22 / 22.10.2025
Борисов и Пеевски се разбраха за пълен мандат на правителството
09:03 / 22.10.2025
Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пи...
08:58 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в Елените не носят никаква отговорност
08:23 / 22.10.2025
Важна информация за пътуващите по "Тракия"", "Хемус" и "Струма"
08:08 / 22.10.2025

