|Бивш шеф на НСлС за нападнатия прокурор: Заплахата невинаги е само срещу един човек, но и към близките му
"Когато държавата отслабне, започват подобни изблици на насилие. Ако част от правораздаването липсва, силата взема нещата в свои ръце. Затова е абсолютно задължително МВР да достигне до извършителя и поръчителя", добави той.
По думите му по едно дело обикновено работят по няколко прокурори, които често си преразпределят делата. "Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко. Назначава се охрана след сигнал до правосъдния министър. Заплахата невинаги е само срещу един човек, но и към близките му. Ето защо мисля, че охраната не е работещ вариант", смята Найденов.
ВСС - с изтекъл мандат
"Трябва да се правят назначения, прокуратурата не може да не работи, но са на ръба на закона, могат да бъдат оспорени на следващ етап", смята той.
