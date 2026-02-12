ИЗПРАТИ НОВИНА
Професор от Пловдив за "Петрохан": Отвсякъде изскачат данни, които опровергават предишни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:32Коментари (1)1138
© Нова тв
Станалото в хижа "Петрохан"  и под връх Околчица е страшна трагедия, за която информацията е страхотно противоречива, объркана картина на събитията. Отвсякъде изскачат данни, които опровергават предишни или им дават друго тълкувание и усещането е на обърканост. Това коментира професорът по психология Веселин Василев от ПУ "Паисий Хилендарски“.

Няма никаква яснота, логика, стабилна нишка и връзка. На мен по-скоро ми прилича на страхотно добре замислена криминална история, създадена от много голям майстор писател. Толкова всичко е противоречиво, разминаващо се, едно с едно не си съвпада.

Според проф. Василев обществото е проявило емпатия, най-после е показало, че може да страда за страданията на другите. Това се вижда въпреки наличието на противоречиви коментари за самата случка.

Прави впечатление това, че някакви рейнджърчета, момченца и други подобни, които са закарвани на тази хижа, в която има страшно много оръжия - готвят ги за такива за мъжки истории, да бъдат юнаци, пещерняци, гмуркачи, за някакъв едва ли не героичен живот, за отговорни мисии.

А пък всичко завършва с едни почти романтични ритуални самоубийства, ако е такъв случаят? Пишат се едни писма трогателни до близки хора, даже се цитира стихотворението на Христо Ботев... 

Фактологията обаче липсва. Няма нищо, което рационално да подсказва или да съобщава какво ги заплашва, какво се очаква. И накрая се стига до две жестоки убийства, разделени от няколко дни на различни места по доста сходен начин, както казват експертизите. Наистина е неразбираемо. 

Странно и необяснимо е къде отиде здравият разум, къде отиде стабилната човешка рационалност, за която ние се готвим от ранни години, отбеляза проф. Василев. 

Проф. Василев се спря и на родителското поведение и хората оставили изцяло своите деца в ръцете на някой друг.

"Малко безотговорно ми изглежда, аз лично не бих си оставил така детето си някой друг да го води където му хрумне, да прави с него каквото си иска, да го учи на каквото там пожелае. Ми какво ще се получи най-накрая? Може ли да бъда незаинтересован от това?", каза той пред "Радио Пловдив".


Още по темата: общо новини по темата: 154
0
 
 
Никой не се самоубива показно, без да остави послание какво го е подтикнало към самоубийство! Може би само Джефри Ъпстейн…
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

