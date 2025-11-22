ИЗПРАТИ НОВИНА
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:09Коментари (0)358
© NOVA NEWS
Проф. Любомир Хараланов, ръководител на Клиниката по нервни болести в Националната кардиологична болница, разказа за произхода си, за медицината и за това какво стои зад увеличаването на бюджетите за здраве.

Здравната система

"На хартия звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра. В реалността обаче картината е друга“, казва проф. Хараланов пред NOVA NEWS.

В неговата болница специализантите получават близо 2000 лева – максимумът по препоръка на министерството. Но проблемът, според него, е огромен недостиг на медицински сестри и продължаващо недофинансиране.

Относно увеличението на бюджета за здраве с 5,5 милиарда той е категоричен: "Тези пари няма да решат проблема със заплатите. Просто няма как да стигнат до тях“.

Корени, белязан от историята

Проф. Хараланов връща историята си назад – към прадядо си, фелшера Харалан от Нови пазар. Синът му завършва право в Чехия, но след завръщането си се включва активно в левите движения и в основаването на комунистическата партия. По време на Белия терор е прострелян и оставен за мъртъв, но оцелява благодарение на свой съгражданин.

Неговите двама синове – баща и чичо на професора – стават партизани и действат в Делибалкана.

"Почти всяка среща с представител на ЦК завършваше със засада и убити хора. Съмненията винаги падаха върху внедрен агент на царската полиция“, разказва неврологът.

Десетилетия по-късно историята остава неприключена – предателят така и не е открит.

"IT поколението“ – новите пациенти в неврологията

Според проф. Хараланов в последните години ясно се очертава нова група пациенти – младите IT специалисти. "Работят дълги часове над компютър, в неправилни пози, под постоянен стрес. Резултатът – замайвания, шийни проблеми, понякога истински световъртеж“, обяснява той.

Професорът обръща внимание и на нуждата да се различава общото замайване от вестибуларните нарушения – чрез тестове като този на Унтенбергер, въведен в България от баща му.


