ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра
Здравната система
"На хартия звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра. В реалността обаче картината е друга“, казва проф. Хараланов пред NOVA NEWS.
В неговата болница специализантите получават близо 2000 лева – максимумът по препоръка на министерството. Но проблемът, според него, е огромен недостиг на медицински сестри и продължаващо недофинансиране.
Относно увеличението на бюджета за здраве с 5,5 милиарда той е категоричен: "Тези пари няма да решат проблема със заплатите. Просто няма как да стигнат до тях“.
Корени, белязан от историята
Проф. Хараланов връща историята си назад – към прадядо си, фелшера Харалан от Нови пазар. Синът му завършва право в Чехия, но след завръщането си се включва активно в левите движения и в основаването на комунистическата партия. По време на Белия терор е прострелян и оставен за мъртъв, но оцелява благодарение на свой съгражданин.
Неговите двама синове – баща и чичо на професора – стават партизани и действат в Делибалкана.
"Почти всяка среща с представител на ЦК завършваше със засада и убити хора. Съмненията винаги падаха върху внедрен агент на царската полиция“, разказва неврологът.
Десетилетия по-късно историята остава неприключена – предателят така и не е открит.
"IT поколението“ – новите пациенти в неврологията
Според проф. Хараланов в последните години ясно се очертава нова група пациенти – младите IT специалисти. "Работят дълги часове над компютър, в неправилни пози, под постоянен стрес. Резултатът – замайвания, шийни проблеми, понякога истински световъртеж“, обяснява той.
Професорът обръща внимание и на нуждата да се различава общото замайване от вестибуларните нарушения – чрез тестове като този на Унтенбергер, въведен в България от баща му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 173
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна ...
17:35 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
17:33 / 22.11.2025
Голям началник спипан да кара пиян
17:13 / 22.11.2025
Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака ...
16:35 / 22.11.2025
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова ф...
16:26 / 22.11.2025
Премиерът Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане н...
15:48 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит
21:01 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS