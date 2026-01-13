ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Рачев: От понеделник ни очаква "безизразно време"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)489
© bTV
"В планината ще е облачно, вятър, ниски температури, но от утре – затопляне. Чакат ни два процеса след обяд – Източна България ще бъде обхваната от облачна система, която ще доведе до малко дъжд, малко сняг“, каза климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му времето ще е облачно, но остава сравнително топло за сезона.

"В Югозападна Българя не се очаква дъжд. В планините ще прехвърча сняг, ще духа силен вятър“, каза пред bTV Рачев.

"В София вече има положителни температури. Сряда до петък затопляне. В събота студен въздух леко ще понижи температурите уикенда“, посочи още климатологът.

От понеделник ни очаква "безизразно време“ – облачно и сравнително топло.

"Вторият голям процес - евентуално следващ циклон, се очертава около 24-25 януари. В неделя ще се разбере какво ще се случи“, каза проф. Георги Рачев.

В София средната януарска температура е малко под нула градуса. Топло е въпреки отрицателните сутрешни температури, уточни климатологът.


