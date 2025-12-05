ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Рачев: Няма да има сняг
Автор: ИА Фокус 08:55Коментари (0)593
© bTV
Шараните ще плуват във вода, само че тази вода ще бъде ограничена в тавата. Така климатологът проф. Георги Рачев отговори на въпроса какво ще е времето на Никулден.

"Топло е, няма я зимата. Късно есенно време – 8 градуса сутринта“, каза той в ефира на bTV. 

За Гърция е обявен червен код за много дъжд, а у нас в Югозападна България и Родопите вали от полунощ.

"Тази валежна зона ще обхване и България, но няма да е в червено. Ще бъде преди всичко в югозападната половина. На Никулден ще вали и на други места, но не чак толкова много“, каза климатологът.

За това е виновен средиземноморски циклон, който ще мине южно над Пелопонес. Затова в Северна Гърция е обявен червен код за опасни валежи.

Рачев уточни, че основният валеж ще бъде днес срещу събота.

"На 11 декември, четвъртък – късноесенни температури в Европа. На Балканите също ще се радваме на много топло време. До 18-20 декември – нищо бяло като сняг в ниското не се наблюдава. Във високата планина са 20-30 см, които не стават за нищо“, каза още проф. Георги Рачев.

По думите му няма да има сняг при старта на зимния сезон в някои от зимните курорти у нас в средата на месеца.


