Проф. Рачев: Идва сняг
Автор: ИА Фокус 08:01Коментари (0)2137
Днес на обед сме в голям сектор с доста топъл въздух. Но това ще се промени в понеделник, когато започва хубав пренос на студ от големите географски ширини от Северно море към централното Средиземноморие, съобщи климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

В понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия. Тази сутрин в София е ясно, чисто, свежо, докато на други места - хубава и доста интензивна мъгла.

Не този понеделник, а следващия може да видим и една-две снежинки в София. Студът нахлува през Централна Европа.

Но все пак този понеделник се очакват 20 градуса, преди да стане студено. Няколко дни ще си изживеем топлината, каза Рачев.

Следващата седмица в София ще е доста влажна, но не като валежи, а като ниска слоеста облачност, мъгла, влажност на въздуха. В Боровец може би ще се образува снежна покривка, която да се задържи.


