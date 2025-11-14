ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Рачев: Идва сняг
В понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия. Тази сутрин в София е ясно, чисто, свежо, докато на други места - хубава и доста интензивна мъгла.
Не този понеделник, а следващия може да видим и една-две снежинки в София. Студът нахлува през Централна Европа.
Но все пак този понеделник се очакват 20 градуса, преди да стане студено. Няколко дни ще си изживеем топлината, каза Рачев.
Следващата седмица в София ще е доста влажна, но не като валежи, а като ниска слоеста облачност, мъгла, влажност на въздуха. В Боровец може би ще се образува снежна покривка, която да се задържи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адриан Николов, ИПИ: В по-големите градове се наблюдава много по-...
20:26 / 13.11.2025
Експерт: Никой няма да умре от глад
19:25 / 13.11.2025
Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание...
19:26 / 13.11.2025
Заради инцидента задръстването на АМ "Тракия" е брутално!
18:57 / 13.11.2025
Пожар на АМ "Тракия"
18:56 / 13.11.2025
"За Мая и всички след нея": Десетки на протест срещу насилието на...
19:25 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS