ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Коларова: Борисов демонстрира нещо, което до този момент пропускаше
"Ясно е, че стратегията на управляващите е да демонстрират пренебрежението си към парламентарната опозиция, да игнорират не само парламентарната опозиция по такъв демонстративен начин - спомняте си няколкосекундното заседание на Енергийната комисия, но също така да игнорират и Тристранния съвет с ефектите на този механизъм. Защото вижте, нежеланието да се свика ефективно заседание на Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите. Тристранният съвет е механизъм, чрез който се постига именно балансирано решение, защото исканията на синдикатите по отношение на този бюджет, те са точно противоположни на исканията на работодателите", коментира експертът.
Според нея смисълът е да не се стига до конфликт, до повдигане на напрежение, а да се търси приемлив вариант преди да се вземе някакво решение.
"А това пренебрежително отношение, което управляващите демонстрираха към Тристранния съвет, произведе нещо уникално – синдикатите и работодателите протестираха не едновременно, но протестираха и в края на краищата нагнетяват социално напрежение. Така че цялото това поведение, което забелязваме сред управляващите, просто не провокираше, то, както се казва, дърпаше дявола за опашката. Значи, аз не знам какво те са очаквали, но това, което се случи, е учебникарска истина. То, за да не се случва, заради това са измислени всичките тези механизми, включително Тристранния съвет. Сега виждам, и това е много също показателно, че Тристранният съвет заседава в централата на ГЕРБ, което още веднъж иска да покаже, всъщност в случая Борисов иска да покаже, че в тази коалиция и в това управляващо мнозинство, тук имам предвид и новото, допълненото ДПС, за да се направи мнозинство, ГЕРБ е конструктивната сила. И днес също така Борисов демонстрира нещо, което до този момент пропускаше - че той има водеща роля. Той се появи преди всички, за да заяви какво те ще решат. Така, че в момента наблюдаваме две неща: управляващите понасят тежки удари в резултат на, не бих казала недалновидност, а на някакъв вид арогантно пренебрежение към елементарни правила на социалния диалог. И второ, Борисов и ГЕРБ заемат водеща позиция в опитите, и някак си се опитват да утвърдят, публично да декларират водещата си позиция в опитите да се намери компромисно и конструктивно решение", каза политологът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 222
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:13 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:41 / 27.11.2025
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюдже...
17:18 / 27.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:25 / 27.11.2025
Единственият кмет-парамедик в България управлява село на 45 км от...
16:11 / 27.11.2025
Новата програма обещава ваучери от 20 000 лв. на домакинство, но ...
16:05 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS