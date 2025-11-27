ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Коларова: Борисов демонстрира нещо, което до този момент пропускаше
Автор: Цоня Събчева 19:26Коментари (0)274
©
Твърде рано е да правим някакви изводи. Просто може да коментираме ситуацията такава, каквато се разгръща в момента, защото тепърва може да оценяваме резултатите и последиците от вчерашните събития. Това коментира политологът проф. Румяна Коларова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" по повод създалото се напрежение около Бюджет 2026.

"Ясно е, че стратегията на управляващите е да демонстрират пренебрежението си към парламентарната опозиция, да игнорират не само парламентарната опозиция по такъв демонстративен начин - спомняте си няколкосекундното заседание на Енергийната комисия, но също така да игнорират и Тристранния съвет с ефектите на този механизъм. Защото вижте, нежеланието да се свика ефективно заседание на Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите. Тристранният съвет е механизъм, чрез който се постига именно балансирано решение, защото исканията на синдикатите по отношение на този бюджет, те са точно противоположни на исканията на работодателите", коментира експертът.

Според нея смисълът е да не се стига до конфликт, до повдигане на напрежение, а да се търси приемлив вариант преди да се вземе някакво решение.

"А това пренебрежително отношение, което управляващите демонстрираха към Тристранния съвет, произведе нещо уникално – синдикатите и работодателите протестираха не едновременно, но протестираха и в края на краищата нагнетяват социално напрежение. Така че цялото това поведение, което забелязваме сред управляващите, просто не провокираше, то, както се казва, дърпаше дявола за опашката. Значи, аз не знам какво те са очаквали, но това, което се случи, е учебникарска истина. То, за да не се случва, заради това са измислени всичките тези механизми, включително Тристранния съвет. Сега виждам, и това е много също показателно, че Тристранният съвет заседава в централата на ГЕРБ, което още веднъж иска да покаже, всъщност в случая Борисов иска да покаже, че в тази коалиция и в това управляващо мнозинство, тук имам предвид и новото, допълненото ДПС, за да се направи мнозинство, ГЕРБ е конструктивната сила. И днес също така Борисов демонстрира нещо, което до този момент пропускаше - че той има водеща роля. Той се появи преди всички, за да заяви какво те ще решат. Така, че в момента наблюдаваме две неща: управляващите понасят тежки удари в резултат на, не бих казала недалновидност, а на някакъв вид арогантно пренебрежение към елементарни правила на социалния диалог. И второ, Борисов и ГЕРБ заемат водеща позиция в опитите, и някак си се опитват да утвърдят, публично да декларират водещата си позиция в опитите да се намери компромисно и конструктивно решение", каза политологът.


