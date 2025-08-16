ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Кантарджиев каза дали ще върнат задължителните маски заради ръста на случаите на COVID 
16:26
©
"Задължителни маски заради лекия ръст на случаите на коронавирус, не очаквам да се налагат". Това заяви консултантът по ваксиниране към Столична община и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

Той поясни, че и COVID-19, и грипът са характерни за есенно-зимния сезон.

"В последната седмица има едно слабо повишаване на бройките на доказаните инфекции с коронавирус, които очакваме да се появяват, но не очакваме да имат масов характер, защото просто сезонът е такъв. Дори коклюшът (магарешката кашлица) е с много малко разпространение", разясни здравният експерт пред News.bg.

Според него подвариант на COVID-19 има постоянно и за които се говори много, но те не причиняват тежки инфекции и не причиняват такива епидемии с много болни хора.

"По начало коронавирусът си е част от есенно-зимната патология и още преди пандемията тези, които са се занимавали с пандемията, знаят че един немалък процент от около 15-20% от гърлобола и 15-20% от сухата кашлица през есента и зимата, се дължат на коронавируса. Това всички, които сме се занимавали с пандемията, го знаем, но фактът е такъв, че около 1/3 от патологията на горните дихателни пътища се дължи на коронавируси и от откакто има медицина", коментира проф. Тодор Кантарджиев.

Той добави, че като по начало културните и образованите хора, които държат на здравето на семейството си или имат някакво заболяване, свързано с намалени защитни функции на организма, си ползват маски.

"Умните хора в градския транспорт през острия сезон на респираторни заболявания, когато е техният пик - обикновено това е краят на ноември и декември месец, носят в джоба си маска. Така правят образованите и културни хора по цял свят", добави бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проф. Кантарджиев уточни, че за последния подвариант на коронавируса, освен екзотични имена, се слагат симптоми като "бръснарско ножче, бръснач в гърлото" и всички, които четат, знаят, че един от симптомите на коронавируса, е болката в гърлото.

"За разлика от другите вирусни респираторни инфекции, при коронавируса първо има огнище в гърлото и след това се генерализира надолу инфекцията и се засяга белият дроб. Именно заради това говорихме преди години, че когато усетим болката в гърлото, неприятното чувство в гърлото, особено сутрин, когато станем от сън, трябва да се направи нещо за саниране и заздравяване на гърлото. Ако веднага след закуска вземем нарязан лимон натопен в сода за хляб, обикновено може с това да излекуваме инфекцията на гърлото", посъветва проф. Кантарджиев.

За респираторните инфекции по морето

Проф. Кантарджиев обясни, че епидемичната обстановка в момента е благоприятна, защото въпреки горещините, няма видимо увеличаване на случаите на инфекции, причинени от ентеровируси, засягащи централната нервна система.

Трябва да се наблегне са няколко неща: 1) хигиената на ръцете; 2) избягване на места, където има много комари, а когато има много комари, да ползваме репеленти за кожата и дрехите, които да отблъскват комарите; 2 нощно време да поставяме в контактите отблъскващи комарите машинки и 4) да пием само проверена вода.

Чикунгуня от тигрови комари в България

Проф. Тодор Кантарджиев заяви, че в България има повсеместно разпределение на тропическите комари, които пренасят тази инфекция.

"В момента най-важното е някой, върнал се от екзотична дестинация да се разболее от чикунгуня, да го нахапят нашите тигрови комари и да тръгне да се разпространява инфекцията. Именно затова всички, които ходят по екзотични дестинации, търсейки ухапвания от тропически комари и заразяване с денга, чикунгуня и зика, трябва да си правят много добре сметката, че трябва да вземат мерки с репеленти. Второ - не трябва като се върнат в България, да се пускат да ги хапят комари и да не казват на лекаря къде са били, за да бъдат лекувани правилно", посъветва той.


