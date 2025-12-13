ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59
© NOVA
Грипът вече се разпространява епидемично в страната, като от около седмица се отчита сериозно увеличение на случаите. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев. По думите му в момента циркулира подвариант на грип А, който е по-заразен и се изкарва по-тежко в сравнение с предишни сезони.

Проф. Кантарджиев обясни, че вирусът е претърпял над седем мутации, които са го направили по-прилепчив, което означава, че заразяването става по-лесно. Ваксината срещу грип остава силно препоръчителна, тъй като предпазва от тежко протичане и усложнения, въпреки че щамът е леко изменен спрямо този, включен във ваксините по препоръка на СЗО.

"Най-важното е комбинацията от ваксина и навременно лечение с антивирусно лекарство. Това не са хранителни добавки, а истински лекарства срещу грип, които трябва да се изписват от лекар“, подчерта епидемиологът пред NOVA. Той посъветва още при първи симптоми болният незабавно да се свърже с личния си лекар и да започне лечение, без да изчаква развитието на болестта.

Проф. Кантарджиев припомни характерните симптоми на грипа –  висока температура, суха и дразнеща кашлица, главоболие, болки в очите, силни мускулни и ставни болки и отпадналост. По думите му грипът не трябва да се "изчаква“, както други вирусни инфекции, тъй като бързо може да доведе до усложнения.

Най-рисковата група в момента са децата между 5 и 14 години. Според проф. Кантарджиев болните деца трябва да останат вкъщи, а не да посещават училища и детски градини. Ако се приема антивирусно лечение, заразността рязко намалява още на втория ден. Без лечение болният може да бъде заразен в продължение на 5 до 7 дни.

По отношение на бързите тестове за грип експертът уточни, че те могат да бъдат ориентир, но не бива да са единствена основа за диагноза, тъй като са възможни както фалшиво положителни, така и фалшиво отрицателни резултати.

Епидемиологът препоръча стриктно спазване на основните противоепидемични мерки – често миене на ръце, проветряване на помещенията, дезинфекция на повърхности и носене на маска при контакт с хора с грипоподобни симптоми, особено в градския транспорт.

Като част от профилактиката проф. Кантарджиев обърна внимание и на традиционните ферментирали храни – кисело зеле, туршии, бяло саламурено сирене и качествени български колбаси, които подпомагат чревната микрофлора. При съвременното хранене с продукти, съдържащи консерванти, понякога е необходимо и приемането на пробиотици.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

