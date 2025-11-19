ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и АH3N2
Автор: Ася Александрова 10:58Коментари (0)359
©
Заболяемостта от грип и респираторни заболявания плавно се повишава, нивата са обичайните за сезона. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

В момента грипът е доминиращото вирусно заболяване. Щамовете на тип А са АН1N1 и АH3N2.

"Обичайно е първият вид да мутира между отделните сезони – всъщност това е пандемичният щам. Оказва се обаче, че и другият щам е направил няколко мутации и в момента намира благодатна почва в Западна Европа като дава по-висока заболяемост. Вероятно ще има по-голям брой заболели, но едва ли стойностите ще бъдат драстично по-високи. Разчитаме на кръстосания имунитет. Независимо от мутацията, остават много антигени, повърхностно активни съставки, срещу които се изработват антитела, които ще поемат и новия щам. Той не е кардинално различен и с една имунизация ще имаме имунен отговор, който частично да поеме и него“, обясни проф. Христова.

Към момента у нас заболелите от двата щама са по равно, но очакванията на епидемиолозите са за по-голям брой от обичайното заради мутацията. Нивата на заболяемост в страната все още са ниски, но в няколко области тя се повишава бързо. Очаква се Ловеч и София-област първи да влязат в епидемичната вълна. "При средна за страната заболяемост от около 80 на 10 000 души на седмична база, в Ловеч тя е над 190 на 10 000, а в Софийска област – около 170 на 10 000“, поясни проф. Христова.

Възрастовото разпределение показва, че заболяемостта е най-висока при децата на възраст от 9 до 14.

Грипният сезон у нас започва по-рано от обикновено, отбеляза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. Декември, януари и февруари винаги са месеците с най-голям брой заболели. Възможно е тази година пикът да не бъде в края, а в средата на януари, но драстични промени няма да се наблюдават, смята тя.

Симптоматиката при голяма част от респираторните инфекции се припокрива и единствено тестът може да покаже вида на заболяването. Обикновено грипът протича по-тежко в сравнение с COVID-19. За COVID е характерна по-голяма продължителност и последващи усложнения, обясни проф. Христова.

"При грипа типично е внезапното начало, голямата отпадналост, болките в ставите и мускулите на тялото, температура. На следващия ден се появява постепенно засилваща се хрема, след това се преминава към кашлица. Острата симптоматика приключва в рамките на пет дни. Но при хора с потисната имунна система, изтощена от заболявания или хроничен стрес и умора, протичането ще се затегне, ще протрахира с една кашлица, която няма да си отиде понякога със седмици“, допълни специалистът.

По думите й все още не е късно за поставяне на ваксина. За да се изгради добър имунитет са нужни 2 седмици. "Особено за хора със заболявания и по-възрастни хора е силно желателно“, подчерта проф. Христова.

През последните седмици заболяемостта от скарлатина и варицела също се увеличава.

Много важно е през зимния сезон имунната система да се поддържа силна. Затова е необходим здравословен режим на работа, почивка и физически упражнения. "Трябва да сме наясно дали нивата на Витамин В12 и Витамин D в организма ни са в норма и съответно да ги коригираме. В момента, в който вече няма слънце, огромна част от хората изпадат в дефицит на Витамин D, което отваря вратата на инфекциозните заболявания. Селенът и цинкът също помагат на имунната система“, поясни проф. Ива Христова.


Още по темата: общо новини по темата: 17252
16.11.2025 »
12.11.2025 »
11.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
06.11.2025 »
предишна страница [ 1/2876 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025
Земетресение е регистрирано в България тази сутрин
09:59 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: