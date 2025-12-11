ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Ива Христова: Грипният вирус не е безобиден и е важно да предпазим децата
Тя даде пример със заболелите в Обединеното кралство, където се очаква пикът на грипа да настъпи по-рано.
"По време на коледните и новогодишните празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболеваемостта и след това започва да нараства. Обикновено пикът е в края на януари", обясни проф. Христова.
По думите й е възможно тази година да има повече заболели и пикът да е през февруари.
"Имаме едно плавно повишаване последните три седмици", каза тя.
"Инжекционните ваксини може да се ползват и при деца. Те са тествани при деца над 6 месеца. Важно е, защото децата са рисков контингент. Някои от тях за първи път се срещат с вируса и той протича по тежко", разясни проф. Христова.
Тя уточни, че грипният вирус не е безобиден и е важно да предпазим децата, които са уязвими.
