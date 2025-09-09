Проф. Христова: COVID-19 атакува отново

© NOVA NEWS Случаите на COVID-19 в страната се увеличават с 30% на седмична база и скоро ще достигнем до удвояване на броя на заразените. Тази тревожна тенденция очерта проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Въпреки че голяма част от случаите остават нерегистрирани, данните ясно показват нова вълна, чийто пик се очаква в края на септември.



Здравната картина в страната показва ясна тенденция нагоре по отношение на COVID-19. "Към днешна дата растат случаите на COVID. С увеличение с около 30% на седмица, така че ще стигнем скоро до започване на удвояване на случаите“, заяви проф. Христова. Тя уточни, че макар официалният брой да е нисък, той служи като сигурен индикатор за тенденцията, тъй като много хора не се изследват или използват домашни тестове, които не влизат в статистиката.



Тази тенденция не е само в България, а е общоевропейска. "В Европа увеличението е дори с близо 50% – от 22 000 случая за юли на 35 000 за август“, допълни експертът.



Как протича заболяването и кога да търсим лекар?



За момента няма сериозен натиск върху здравната система, тъй като случаите протичат сравнително леко. Въпреки това, броят на хоспитализациите също се увеличава.



Проф. Христова очерта основните симптоми, при които трябва да се направи тест за COVID-19:



Силна отпадналост;



Висока температура, над 38 градуса;



Дразнене в гърлото, хрема и кашлица.



"Шансът да е COVID е голям“, подчерта пред NOVA NEWS тя.



Проф. Христова даде ясни препоръки какво да правим при заболяване. "Нормално е още в първите два дни след това да има известно подобрение. Температурата да се задържи един до максимум два дни“. Ако обаче температурата не спада или кашлицата се задълбочава след третия ден, е задължително да се потърси лекарска помощ. Това важи с особена сила за хората с придружаващи и хронични заболявания.



Препоръки за ограничаване на заразата



Основният съвет на експертите е самоизолацията. "Да си останем поне една седмица вкъщи. Една седмица е необходима, за да се възстановим добре и напълно и второ – да се изчистим от вируса, за да не го предаваме нататък“, апелира проф. Христова.