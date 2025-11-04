ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
Автор: Цоня Събчева 22:06Коментари (0)174
©
Това е бюджет на страха от промяна, или по-точно бюджет на нищо-промяната. Може би целта е да бъде бюджет на оцеляване на тази сглобка, която е много крехка. Това каза преподавателят в Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Той не очаква драматични промени в проектобюджета при приемането му заради предстоящото въвеждане на еврото. "Българските граждани са много чувствителни към прехода към еврото и няма кой да направи драматични промени точно в този момент. Вероятно следващо правителство ще направи промените, необходими, за да излезем от тази бюджетна тиня, в която сме затънали над колене“, коментира проф. Дуранкев.

По думите му българската икономика има много и вече забележими проблеми. Икономическият растеж е 3,4%, но инфлацията е 5,6%. "Това прави безсмислени всякакви спестявания и капиталови вложения. Промишленото производство е замръзнало на нивото от миналата година. Същото е и със строителната продукция, което означава, че реалната икономика в България върви като дял надолу, т.е. увеличава се делът на т.нар. "боклукчийска икономика“, обясни икономистът.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. показва очаквания растежът на БВП да намалява ежегодно. "Това означава, че България ще има проблеми. През следващата година смъкваме растежа на 2,7%, а през 2028 г. – на 2,4%. Разбира се, и инфлацията ще се смъкне, въпреки че е вероятно и през следващата година да бъде близка до тази – над 3%. Най-неприятното е, че циреят избива най-вече в държавния дълг, който ще продължава да расте. Тази година се очаква да достигне близо 28% от БВП, а до 2028 г. – вече драматичните 36,6%, или почти 50 милиарда евро. Това е политика, която не генерира развитие, а само растеж, при това растеж и на дълговете“, обясни проф. Дуранкев.

В следващите години трябва да бъдат отделяни сериозни средства и за отбрана, допълни той.


Още по темата: общо новини по темата: 99
04.11.2025 КНСБ за Бюджет 2026: Хубаво да дадем една положителна светлина
04.11.2025 Заведенията против Бюджет 2026
04.11.2025 ДБ за Бюджет 2026: Управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева!
04.11.2025 Велев: Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители
04.11.2025 Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
04.11.2025 Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за покачването на пенсиите?
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Заведенията против Бюджет 2026
20:05 / 04.11.2025
Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишн...
19:00 / 04.11.2025
Линейка блъсна и уби пешеходец
17:26 / 04.11.2025
Спецакция: Откриха над 26 тона месо с неясен произход
17:12 / 04.11.2025
Миг невнимание и тежък сблъсък на пътя Асеновград - Смолян
16:52 / 04.11.2025
ДБ за Бюджет 2026: Управляващите си създават касичка за 5 милиард...
16:51 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Космическа надпревара
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Косовският въпрос
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: