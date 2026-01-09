ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
Ограничението на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат на служителите в българските дипломатически мисии е в сила от 2010 г., като всяка следваща година, неговото действие се продължава заради ограниченията в бюджета на МВнР.
С акта се актуализират разпоредби на наредбата, привеждат се нейните текстове и Приложение № 2 към чл. 59, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи в съответствие с въвеждането на еврото като парична единица в Република България.
