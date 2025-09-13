При проблеми с еврото къде може да се оплачем

© 1 януари 2026 година чука на вратата на България, която влиза в еврозоната. От всички страни ни говорят – какво да очакваме или какво да не очакваме. Призовават ни да търсим и подаваме сигнали при забелязани нередности. Последното обаче няма да е толкова лесно, защото типът на сигнала ще определя институцията към която да се обърнем. Не, че ще го запомните сега като стихотворение, но "Фокус" обръща внимание на този тънък момент и съветва къде да адресирате възражението си:



Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;



Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;



Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;



Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;



Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.