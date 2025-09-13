ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
Автор: Десислава Томева 15:30Коментари (0)215
©
1 януари 2026 година чука на вратата на България, която влиза в еврозоната. От всички страни ни говорят – какво да очакваме или какво да не очакваме. Призовават ни да търсим и подаваме сигнали при забелязани нередности. Последното обаче няма да е толкова лесно, защото типът на сигнала ще определя институцията към която да се обърнем. Не, че ще го запомните сега като стихотворение, но "Фокус" обръща внимание на този тънък момент и съветва къде да адресирате възражението си:

Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;

Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;

Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;

Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;

Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.


Още по темата: общо новини по темата: 1271
12.09.2025 Румен Спецов: Всичко вече е свършено или е в изключително крайна фаза
12.09.2025 Икономист от Пловдив: Ще можем да използваме дигиталното евро за плащане онлайн и офлайн, бързо и безплатно
11.09.2025 Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
11.09.2025 БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
11.09.2025 Прогноза: Българските заплати ще нараснат до 3300 евро след присъединяване към еврозоната
11.09.2025 Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023 г., показа, че преходът може да бъде успешен и без съществени затруднения за търговците и потребителите
предишна страница [ 1/212 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025
Скандал на летище "Васил Левски", един задържан, друг в болница 
14:44 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
13:29 / 13.09.2025
Обявиха частично бедствено положение
13:08 / 13.09.2025
Икономисти предупреждават
14:15 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с остър пост
11:21 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Лято 2025
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: