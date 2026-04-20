При 51.12% обработени протоколи от Централната избирателна комисия картината на изборите от 19 април придоби значително по-ясни контури, предава репортер на Plovdiv24.bg. Прогресивна България на Румен Радев задържа доминиращата позиция с 44.597% - резултат, потвърден вече от над половината секции в страната. ПП-ДБ остана на второ място с 14.555%, а ГЕРБ-СДС - на трето с 13.027%.

Над 4-процентния праг за влизане в парламента останаха пет партии: Прогресивна България, ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Възраждане - но последните две с буфер от под 1 процентен пункт над бариерата.

ДПС и Възраждане - тревожно близо до 4%

Най-напрегнатата битка при отчитането до момента е ДПС и Възраждане за петото парламентарно място. ДПС засега е с 4.754%, а Възраждане — 4.657%. Разликата между двете формации е под 0.1 процентни пункта, а буферът над 4-процентния праг - едва около 0.65 пункта съответно.

Четири партии под бариерата - без изглед за обрат

МЕЧ (3.363%), Величие (3.303%), Сияние (3.207%) и БСП (2.996%) останават под прага при половината протоколи. При 51% обработени секции тенденцията е достатъчно устойчива, за да се приеме, че нито една от четирите практически няма шанс за обрат. БСП за пръв път в историята си изпада от Народното събрание, финиширайки под 3%.

Радев с 44.6% при половината обработени протоколи

Задържането на 44.597% при вече 51% от секциите означавава, че крайният национален резултат на Прогресивна България ще се установи в диапазона 44-45%. Разликата между партията и втората сила ПП-ДБ е около 30 процентни пункта - исторически рекорд на парламентарни избори в демократичната история на България.