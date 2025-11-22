ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:00
© bTV
Президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че служителите в редица държавни администрации ще продължат с протестите си заради предвиденото в бюджета увеличение на заплатите, което според тях е недостатъчно и няма да покрие инфлацията.

Манолов подчерта, че средното увеличение е едва 5–6%, докато минималната работна заплата нараства с 12,6%, а допълнителното увеличение на осигурителните вноски практически "изяжда“ повишението.

Синдикалистът определи като мит твърденията, че администрацията получава "страхотни заплати“ или значителни бонуси.

Той поясни пред bTV, че т.нар. "бонуси“ представляват средства, разпределяни от бюджета за незаети щатни бройки, и реално се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители.

По думите на Манолов в администрацията съществуват структури, чиито функции са неясни, както и звена с множество незаети щатове. Той даде пример с отделни агенции и центрове с минимален брой реално работещи служители.

Според синдикалиста има нужда цялостен преглед и оптимизация на държавната администрация, като подчерта, че за този разговор синдикатите настояват от години.

По думите му механизмът за определяне на индивидуалните възнаграждения е "дълбоко порочен“ и позволява субективизъм. Така по-голямата част от увеличението отива при по-високоплатените служители, докато тези с най-ниски доходи получават най-малък ръст.

Синдикатите искат разпределението на средствата да става по споразумение между ръководствата на административните структури и синдикалните организации, както е било в предишни бюджети.

Манолов коментира и недоволството, породено от увеличението на пенсионните вноски. По думите му държавата може да върне практиката държавните служители сами да ги плащат, но при условие че бъдат изравнени правата им с тези в частния сектор – например възможност за допълнителна работа и частен бизнес, което в момента е ограничено.

Протестите вече започнаха в редица институции – НОИ, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане. Очакват се демонстрации и от служители в земеделието, горите и системата на здравеопазването.

Синдикатите предупреждават, че ако бюджетът не бъде променен, протестите ще продължат до неговото окончателно приемане, като засега не се предвижда спиране на административното обслужване, но подобен ход не е изключен, ако напрежението расте.


