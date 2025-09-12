Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента

© Булфото (архив) Изпратено е на президента предложение за съгласуване за назначаване на Деньо Денев за директор на ДАНС. Това напомни от парламентарната трибуна министър-председателят Росен Желязков в отговор на въпрос от ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ.



Депутатът поиска да разбере какви действия ще предприеме кабинетът, след като президентът каза, че няма да подпише указ за назначаването на Денев.



"Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но ние все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура и като израз на волята ни за институционално взаимодействие и сътрудничество, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт", отговори Желязков.



Той уточни, че МС не е приел на заседание Решение за предложение на президента като правителството не носи отговорност за изпълнението компетенциите на друг орган на власт.