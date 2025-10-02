ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев: Службите ще бъдат употребени за политическите цели на управляващите
За твърденията на лидера на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че Радев използва Президентството, за да пише устава на новата си партия, той обясни:
"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до край, докато съм президент. Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи.
Според него Пеевски взима службите на абордаж със присъдружните му партии.
'"Помните как сглобката похити Конституцията, сега Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии. Първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други", допълни той.
Президентът припомни, че през 2013 година партия ГЕРБ е дала мотиви за това, че трябва президентската институция да е органа, който назначава шефовете на двете ведомства:
"Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?", попита той.
За решението на ВКС да не образуват производства по искания на Борислав Сарафов, защото мандатът му е изтекъл, Радев каза:
"Законът е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск".
