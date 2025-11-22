ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
Припомняме, че Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната.
Това се случи, след като Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война.
Делегацията на Украйна на преговорите за мирно споразумение ще бъде ръководена от Андрий Ермак, ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски. Това се посочва в указ №854/2025 на президента на Украйна.
