Премиерът: Обществото ни е като кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед

© "Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. И днешният ден също го показва. Това, че работодателите не дойдоха на среща е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние мислим, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на отбелязването на Деня на металурга в София.



Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. "Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.



В изказването си министър-председателят открои значението на развитието на металургията. "5% от БВП и 12% от износа са свързани именно с този отрасъл, което показва, че той е структуроопределящ в нашата страна. Важен е също така за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят, има много добавена стойност“, отбеляза Желязков. По думите му това е устойчив сектор, който въпреки сериозните предизвикателства от последните години, има сериозен потенциал, за чието развитие е важен добре функциониращият общ пазар.



Премиерът акцентира и върху образованието и създаването на висококвалифицирани специалисти. "Ако има две константни политики за нашата страна, това е демографията и образованието", посочи той. По думите му именно те ще направят българската икономика, българската индустрия и България перспективно място за живеене.



Работодателите определиха като вреден бюджета на страната, а причината, която изтъкнаха за отказа им да участват в съвета е, че не виждат тристранен диалог в изготвянето на проектобюджета и именно заради това не виждат смисъл да присъстват на заседанието.