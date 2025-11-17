ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство. Това поставя бранша в затруднение – според Българската вендинг асоциация у нас работят над 30 хиляди автомата, като малка част от тях приемат картови плащания.
Подмяната на монетници, софтуера на касовите апарати и техническите настройки ще направят голяма част от машините неизползваеми в първите дни на януари.
"Няма как да сме готови на 1 януари"
Тодор Каназирев от Българската вендинг асоциация обяснява, че техническият процес е дълъг и изисква специализирана намеса:
"Ние няма как да се справим на 1 януари. За всяка машина трябва да бъде подменен монетният механизъм. Част от касовите апарати трябва да се свалят и в оторизиран сервиз да бъдат превалутирани и обновени.“
Операторите предупреждават, че ако нямат време за настройка, машините в малките населени места, болници и обществени пространства ще бъдат спрени временно.
Преустройството на всеки автомат ще струва минимум 100 лева. В същото време по закон операторите нямат право да повишават цените, въпреки измененията в себестойността.
"Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента. Тези две стотинки разлика за нас са чиста загуба.“ – обяснява Каназирев пред БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1402
|предишна страница [ 1/234 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търси се нов директор за една от най-сладките държавни работи
21:34 / 16.11.2025
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
20:21 / 16.11.2025
Мрежата кипна: На видеото се вижда как майката се връща и вижда у...
19:46 / 16.11.2025
Почина Царя на баничките
18:31 / 16.11.2025
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
19:17 / 16.11.2025
Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. н...
18:22 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS