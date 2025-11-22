ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предлага се още в Закона за бюджета на ДОО да се запише, че всички пенсионери ще получат по 392 евро за Коледа и Великден като добавка към пенсията.
Минималното обезщетение за безработица пък да стане 20 евро на ден, а не предвиденото в проектобюджета - 9,21 евро.
Увеличение се предлага и за размер на еднократната помощ по при смърт на осигурено лице за 2026 г. - от заложеното в бюджета 276,10 евро на 511,30 евро.
Предлага се още минималният осигурителен доход да стане 550,66 евро от догодина, а не 620,20 евро, колкото ще бъде минималната заплата, пише pariteni.bg. За самоосигуряващите се земеделци замразяването на минималния осигурителен доход е важна предпоставка за оцеляването и продължаването на дейността им. В противен случай ще се стигне до непосилно натоварване на земеделските стопани с допълнителни разходи за осигурителни вноски, пише в мотивите към предложението.
Друго предложение на партията предвижда допълнителни средства в размер на 2,320 млн. лева за увеличение на разходите на персонал на НОИ. Сумата ще позволи увеличение с 10% на средствата за възнаграждение на персонала.
