Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
Автор: ИА Фокус 07:50Коментари (0)882
© Фокус
Държавата да поема здравните вноски на работниците, когато работодателят е в производство по несъстоятелност, в ликвидация или е прекратил дейността се, а служителят продължава да получава обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Това предлагат да се запише в Закона за здравното осигуряване депутати от ПП-ДБ, с внесен законопроект в Народното събрание, пише pariteni.bg. За целта се създава нова точка в закона, с която се предвижда в тези хипотези вноските да се заплашат за сметка на държавния бюджет, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.

Срокът за внасянето им да е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Запазва се изискването това да става само при обективна невъзможност осигурителят да плаща вноските, обясняват в мотивите си депутатите.

За тези периоди няма да се прекъсват здравните права на засегнатите, пише още в законопроекта.

Въвежда се задължение за уведомяване на лицата при прекъсване на здравноосигурителните им права, което да става със съобщения по телефона или електронната поща. Целта на промените е да се подобри защитата и предвидимостта за бременни жени и майки в случаите на несъстоятелност на техния работодател, да се намали броят на прекъснатите здравноосигурителни права поради липса на платец или поради неинформираност.

Друга промяна в закона предвижда НЗОК да уведомява гражданите по електронен път за извършени спрямо тях медицински дейности, като целта е така да се спрат фиктивните хоспитализации.


