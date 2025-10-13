ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
Това предлагат да се запише в Закона за здравното осигуряване депутати от ПП-ДБ, с внесен законопроект в Народното събрание, пише pariteni.bg. За целта се създава нова точка в закона, с която се предвижда в тези хипотези вноските да се заплашат за сметка на държавния бюджет, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.
Срокът за внасянето им да е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Запазва се изискването това да става само при обективна невъзможност осигурителят да плаща вноските, обясняват в мотивите си депутатите.
За тези периоди няма да се прекъсват здравните права на засегнатите, пише още в законопроекта.
Въвежда се задължение за уведомяване на лицата при прекъсване на здравноосигурителните им права, което да става със съобщения по телефона или електронната поща. Целта на промените е да се подобри защитата и предвидимостта за бременни жени и майки в случаите на несъстоятелност на техния работодател, да се намали броят на прекъснатите здравноосигурителни права поради липса на платец или поради неинформираност.
Друга промяна в закона предвижда НЗОК да уведомява гражданите по електронен път за извършени спрямо тях медицински дейности, като целта е така да се спрат фиктивните хоспитализации.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на ен...
21:32 / 12.10.2025
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови...
20:25 / 12.10.2025
Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
18:25 / 12.10.2025
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS