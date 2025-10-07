ИЗПРАТИ НОВИНА
Предложение: Данъчното облекчение за едно дете да скочи на 1200 лева, а за две на 1800
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:25
© Фокус
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обяви за значително повишаване на размера на данъчните облекчения за работещи семейства с деца, които да се ползват едновременно от двамата родители до размера на облекчението. Това са част от предложенията на синдиката, които бяха представени по време на конференция на тема: "Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“.

Предлага се данъчното облекчение за едно дете да бъде 1200 лв. (в момента е 600 лв.); за две деца – 1800 лв. (в момента е 1200 лв.), а за три и повече деца – 2400 лв. (в момента е 1800 лв.). 

Основно искане на КНСБ остава въвеждане на необлагаем минимум на доходите на физическите лица, равен на минималната работна заплата, както и повишаване на ставката от 10% на 15%. От синдиката обаче отчитат, че това трудно ще се реализира към настоящия момент. "Отчитайки предизвикателствата пред бюджетна рамка за 2026 г., неговото прилагане понастоящем е трудно осъществимо“, се казва в позицията им, цитирана от dariknews. 

Повишаване на корпоративния данък от 10% на 15% е друго искане на конфедерацията. 

КНСБ предлага още ежегодно повишаване на максималния осигурителен доход - до 4625 лв. за 2026 г. Повишаване на осигурителната вноска в първия стълб на общественото осигуряване с два процентни пункта е друго искане на синдиката. Според КНСБ това е непопулярно и трудно решение, но е необходимо "на фона на растящия недостиг в системата на общественото осигуряване". 

Ключовото искане на КНСБ е ръст на разходите за персонал с 10% и диференциация в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през 2025 г. 

Пламен Димитров коментира, че трябва да има устойчива фискална политика, но трябва да бъдат осигурени средства за ръст на заплатите. Той каза, че има нужда от усъвършенстване на данъчния модел.


Aнонимен
преди 1 ч. и 8 мин.
Принципно данъчните отстъпки са най-добрият вариант. Защото малцинствата данъциу общо взето не плащат, а получават пари на калпак за децата. Докато едно нормално работещо семейство 1200 лева са си пара, с която може да се пкупят много неща за детето през годината.
