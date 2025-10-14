Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се отпуск за година

© Съгласно действащите разпоредби на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, бащата или осиновителят има право на 15 календарни дни платен отпуск поради раждане на дете, които следва да се ползват наведнъж, непосредствено след изписването на новороденото от лечебното заведение.



Депутати от парламентарната група на ПП-ДБ предлагат промени в Закона, с които на практика този отпуск по бащинство да не е с фиксирани дати, а да може да бъде разсрочен във времето.



"Фокус" публикува мотивите на вносителите:



Проблемът за младите семейства



Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана единствено в първите дни след изписването. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото дете, както и здравословното състояние на детето и майката, често изискват бащина подкрепа още от датата на раждане на детето, а не от датата на изписване, както и през цялата критична първа година от раждането.



Решението в полза на родителите



Предложеният законопроект има за цел да осигури по-голяма гъвкавост за младите семейства, чрез промяна в реда за ползване на отпуска по бащинство. Създава се възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство - да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж и то след изписване на детето.



Предоставянето на възможността отпуска по бащинство да се ползва от датата на раждане, а не от датата на изписването на детето, ще предостави възможност на бащите активно да се включат в подготовката на дома за посрещане на новороденото - чрез довършване на ремонтни дейности, закупуване и монтиране на мебели (детски креватчета) и др.



B Друг позитив на предложените промени, е когато детето е роден последния месец на календарната година, неизползваната част от отпуската ще може да бъде прехвърляна и ползвана през следващата календарна година, без риск от загуба на правото.



Обезщетението, изплащано от държавното обществено осигуряване, ще продължи да се предоставя по същия ред и размер, както досега, независимо дали отпускът се ползва наведнъж или на части.



Очакваният резултат от приемането на този законопроект е създаването на по-добър баланс между семейните и трудовите задължения, подобряване на условията за отглеждане на децата, както и повишаване на подкрепата към майките в периода след раждането.