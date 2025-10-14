ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се отпуск за година
Депутати от парламентарната група на ПП-ДБ предлагат промени в Закона, с които на практика този отпуск по бащинство да не е с фиксирани дати, а да може да бъде разсрочен във времето.
"Фокус" публикува мотивите на вносителите:
Проблемът за младите семейства
Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана единствено в първите дни след изписването. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото дете, както и здравословното състояние на детето и майката, често изискват бащина подкрепа още от датата на раждане на детето, а не от датата на изписване, както и през цялата критична първа година от раждането.
Решението в полза на родителите
Предложеният законопроект има за цел да осигури по-голяма гъвкавост за младите семейства, чрез промяна в реда за ползване на отпуска по бащинство. Създава се възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство - да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж и то след изписване на детето.
Предоставянето на възможността отпуска по бащинство да се ползва от датата на раждане, а не от датата на изписването на детето, ще предостави възможност на бащите активно да се включат в подготовката на дома за посрещане на новороденото - чрез довършване на ремонтни дейности, закупуване и монтиране на мебели (детски креватчета) и др.
B Друг позитив на предложените промени, е когато детето е роден последния месец на календарната година, неизползваната част от отпуската ще може да бъде прехвърляна и ползвана през следващата календарна година, без риск от загуба на правото.
Обезщетението, изплащано от държавното обществено осигуряване, ще продължи да се предоставя по същия ред и размер, както досега, независимо дали отпускът се ползва наведнъж или на части.
Очакваният резултат от приемането на този законопроект е създаването на по-добър баланс между семейните и трудовите задължения, подобряване на условията за отглеждане на децата, както и повишаване на подкрепата към майките в периода след раждането.
