Празнуващите споделят: Студентският празник не е поскъпнал много!
Автор: ИА Фокус 09:20
©
Цената на купона не е много по-различна от миналата година и това неминуемо означава, че празни маси в механата няма да има, дискотеките ще са пълни, остава само да си пожелаем всичко да е в рамките на нормалното, без произшествия и проблеми. 

Най-много студенти и тази година ще се съберат в подножието на Пирин планина.

“Ще посрещнем 8 декември в Банско. Заминаваме за 2 дни, две нощувки, 3 дни, по 350 лв на човек в Банско. И това е – цената включва хотел, закуска, дискотека, ресторант, също така и празнична вечеря", сподели един от празнуващите пред NOVA.

Разликата в цените, която студентите усещат в сравнение с миналата година, е минимална. Сега парите за агенциите, които организират престоя за празника, са с десет-до 20 лева повече.

“Поради липса на креативност на нашата група, отново ще има повторение на миналата година и купонът ще бъде в Банско. 2 дни всичко сме организирали. Хотела не мога да го назова, тъй като не го знам", каза друг студент.

В механите в Банско място вече трудно може да намерите. Навсякъде капацитетът е пълен.

“Всичките места са заети за всичките дни, тъй като знаем, че тази година се пада дълъг уикенд. Кувертите започват от 50 лева, като няма промяна спрямо миналогодишните и оттам нагоре вече варират спрямо и менюто. Традиционно в него може да срещнете капама, пържоли за Банско и най-вече много забавления. Нашите студенти са млади, будни хора, както виждаме, така че се надяваме, че ще се забавляват истински и както си му е реда", смята управителят на механа Десислава Брусева.

На същото се надяват и в хотелите – на забавления в рамките на реда.

“И аз съм бил студент. Последните години наблюденията ми са, че нещата са доста нормализирани, в сравнение с 90-те години, така че призивът е просто да се забавляват. Разликата е не повече от 5% като увеличение на цената. За сметка на това сме подготвили доста изненади за целия сезон. Включени са и двама нови шеф готвачи – Симеон Иванов и Панайотис Веллис, които са доказани в индустрията", обясни управителят на хотел в Банско Иван Несторов.

Кабинетът прие програма за безплатно обучение и стипендии за талантливи ученици и студенти

" Има увеличение близо с 10-15%, но за мен е приемливо. Пада се между 120 – 150 лв на човек за нощувка в зависимост от това дали има празнична вечеря, дали пакетът е двудневен, тридневен. Нека да се забавляват, но да няма пияни, заляни - малко по-умерени да бъдат", призова Димитър Енчев, който също е управител на хотел.

Най-вълнуващ пак празникът ще бъде за първокурсниците, макар и още да изглеждат скромни.

“Ние сме първи курс, не сме се подготвили особено, срещаме трудности със студентството. Може би ще се съберем в някоя библиотека, така ще разискваме социологически теми, влезли сме много навътре в тази наука. Така че това сме предвидили", сподели първокурсник.

“Една бутилчица вино, вследствие на инфлацията. Малко ни е трудно като студенти, ще заложим на по-ниско бюджетен алкохол, но все пак умерено, за да можем да продължим с обучението", каза друг.

А за някои студенти 8 декември ще е обикновен ден от ежедневието.

“Аз най-вероятно ще работя на 8 декември, така че не съм си правил някакви кой знае какви планове. Сервитьор съм и по-скоро ще сервирам на други студенти", обясни един от студентите.


Статистика: