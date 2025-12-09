ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петя Дикова: Благодаря!
Когато завършвах, мислех, че знания, умения и оценки ще са определящи за професионалния успех. Последваха години, в които виждах, че реалността не е точно каквато си я представях. Но сега ми се ще да виждам как светът отново става свят, в който наученото има значение, като моя тогава.
Вярвам, че сред днешните студенти са утрешните лидери. Честит празник!
ПС. Мамо и тате, благодаря за всички ранни ставания и за всички платени такси. Дано са били добре похарчени пари иначе леко греда", написа Петя Дикова по повод вчерашния студентски празвик 8 декември.
