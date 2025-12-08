ЗАРЕЖДАНЕ...
Големите купони ще са довечера
Първоначално – от 1902 г., се е отбелязвал на 25 ноември – денят на св. Климент Охридски, който се счита за покровител на българското висше образование.
С преминаването на към Григорианския календар датата на празника се измества с 13 дни и се отбелязва на 8 декември.
Заради празника засилено полицейско присъствие ще има в големите градове, а също и в зимните курорти Банско, Пампорово и Боровец, както и по Българското Черноморие.
Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
09:09 / 08.12.2025
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50 / 08.12.2025
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало
08:52 / 08.12.2025
Плевнелиев назова коя ще е първата му покупка в евро на 1 януари
08:20 / 08.12.2025
"Продължаваме промяната": Бюджет 2 - няма да стане и по този начи...
08:08 / 08.12.2025
Старт на тежка политическа седмица
08:15 / 08.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
