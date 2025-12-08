ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Студенти от цялата страна превзеха Банско! Купоните вече започнаха
По информация на "Фокус“ и тази година хотелите, ресторантите, кръчмите и дискотеките предлагат различни ценови варианти, както и различни допълнителни забавления, с които да направят празника на младежите още по-интересен и запомнящ се.
Полицейското присъствие в района е засилено, а целта е да се следи и да се гарантира за осигуряване безопасността и сигурността на студентите и недопускането на инциденти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Павлов: Фриволно е решено, че България е създадена през 681...
11:31 / 08.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщ...
10:54 / 08.12.2025
Андреа Чович: В Хърватия след въвеждането на еврото имаше търговц...
09:42 / 08.12.2025
Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
09:09 / 08.12.2025
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50 / 08.12.2025
Големите купони ще са довечера
08:27 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS