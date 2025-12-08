ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Засилено полицейско присъствие в Пловдив
Установени са местата, където се очакват масови събирания на млади хора – заведения, хотели, къщи за гости, хижи и други. Около тях е предвидено засилено полицейско присъствие, а на собствениците на съответните обекти е обърнато внимание на задълженията им с охраната и пропускателния режим, да не се надвишава капацитета и да не се продава алкохол на непълнолетни.
В дните около празника са планирани и специализирани операции за контрол по спазването на пътните правила. Проверки ще се извършват за недопускането на нарушения на скоростните режими, управление под въздействие на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи, технически неизправни автомобили и други. Полицейските екипи ще имат готовност и за регулиране и подпомагане на трафика при повишаване на интензивността му по основните пътни артерии.
Завишена е и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.
ОДМВР – Пловдив съветва празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с добре подготвени автомобили и след предварително осведомяване за пътната и метеорологична обстановка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 100
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обект в Пловдив още не е открит, а предстои ремонт на ремонта
09:12 / 08.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи за откриване на тежка б...
06:05 / 08.12.2025
Шофьор на "Порше" се призна за виновен, но другият водач - не
21:41 / 07.12.2025
В Пловдив обясниха какво символизира облеклото на древните траки
19:36 / 07.12.2025
Таксиджия към четири ученички: Срам и дъно, жалко за родителите в...
18:42 / 07.12.2025
Изнесен "Ден на отворените врати" на Пловдивската духовната семин...
16:42 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS