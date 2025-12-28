ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Празник е! Ето какви са обичаите
Автор: ИА Фокус 08:30Коментари (0)547
©
Днес, 28 декември, православната църква почита светите 20 хиляди раннохристиянски мъченици, изгорени в Никодимия. Те са пострадали заради вярата си по време на гоненията срещу християните в Римската империя.

През 302 година езическият император Максимиан се върнал победоносно от войната с етиоптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите. Той изпратил навсякъде заповед да се съберат хората в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове. Когато Антим, епископ Никомидийски, чул за заповедта, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, обслужвал литургия.

Максимиан разбрал за това и заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти, които да подпалят, за да изгорят всички християни, които се намират вътре.

Обичаи, свързани с този ден

Според поверията днес се канят гости, на масата се поставят месни ястия, а на възрастните хора се дават сладкиши и топли неща. Смята се, че ако на този ден си пожелаете нещо, то определено ще се сбъдне.

Освен това цялото семейство трябва да свърши нещо заедно, защото така всички членове ще бъдат щастливи през цялата година.


Още по темата: общо новини по темата: 222
27.12.2025 Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
27.12.2025 Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допустими?
27.12.2025 Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред
пътя
27.12.2025 Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис с
качеството
27.12.2025 Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек
27.12.2025 Как 1 януари се превърна в начало на Новата година?
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина Роси Антов
00:15 / 28.12.2025
Меteo Bulgaria алармира: Още тази нощ вятърът ще се усили
23:02 / 27.12.2025
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:17 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
20:37 / 27.12.2025
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:55 / 27.12.2025
Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области
17:10 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
20 години от атентата в Кербала
Крал Чарлз е болен от рак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: