ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Празник е!
Автор: Десислава Томева 07:46Коментари (0)0
©
На 23 декември православната църква почита Св. преподобни Наум Охридски, Св. десет мъченици в Крит и Св. мъченик Геласий. Светците са символ на знание, твърдост и вяра, и този ден се възприема като подготовка за Рождество Христово – време за мисъл, тишина и духовна готовност.

В народните традиции денят е свързан с грижа за дома и семейството. В някои райони, като Пирин и Родопите, се вярва, че огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и за да донесе здраве и плодородие през следващата година. Жените проверяват обредната трапеза – варен боб, жито, тиквеник, содена питка или постни баници – за да няма недовършени задължения и за да бъде трапезата "отворена“ за благословията на Рождество.

Содената питка се меси рано сутринта, обредната пита – по старите обичаи – се разчупва, а паричката в нея символизира благословията за дома. В някои райони се оставя малко храна за душите на предците, смятайки, че те идват да благословят семейството през нощта.

Особено внимание се обръща на именниците. На този ден празнуват хората с имената Наум, като светецът се смята за техен духовен покровител. В някои краища се смята, че именниците трябва да обиколят къщата с вода и слама, за да донесат здраве и плодородие. Други обичаи включват символично "посяване“ на жито в малки съдове за здраве и късмет.

В Североизточна България също има традиция жените да изговарят тихи молитви за близките и за семейството, да разпределят обредната храна по паници и да се уверят, че всичко е подредено и чисто – знак за хармония и готовност за празника.

Денят напомня, че Коледа започва не с подаръците, а с вътрешната готовност – с тишината, мислите и духовната топлина, които носим на масата и в сърцата си. Това е време, в което домът се изпълва с очакване, а хората – с надежда и благословение.


Още по темата: общо новини по темата: 141
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
22.12.2025 »
22.12.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
06:45 / 23.12.2025
Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празни...
06:20 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: