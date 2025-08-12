ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Правителството с решение, засяга стотици хиляди българи и парите им
Според проект на постановление, прагът ще скочи със 126 лева, достигайки 764 лева от 1 януари 2026 г. В момента той е 638 лева.
В сряда тази седмица проектът ще бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2024 г. разкриват и сериозни регионални различия. Най-висок е делът на бедните в областите Перник, Стара Загора, Търговище, Варна и София-столица. В същото време най-нисък е този дял в Габрово, Велико Търново, Монтана, Силистра, Смолян и Шумен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 546
|предишна страница [ 1/91 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жълт код за опасни горещини в няколко области
07:57 / 12.08.2025
Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
21:07 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
20:54 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян
20:48 / 11.08.2025
Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомоб...
20:15 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:23 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS