През 2025 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 68% от средното за ЕС-27 в Гърция и България до 239% в Люксембург. Средното равнище за ЕС, изразено в стандарти на покупателната способност, е около 41 600 евро, като то предоставя общата отправна точка, спрямо която се измерват всички държави от ЕС.



Това прессъобщение представя прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2025 година. Включените държави са 27-те държави - членки на ЕС. Данните са на НСИ.



Основната причина за въвеждане на прогнозни оценки на ППС е необходимостта да има налични ППС към момента на първите оценки на годишния БВП за предходната година. Настоящото прессъобщение предоставя няколко основни констатации, извадени от по-подробната статия в рубриката Statistics Explained.



Общ преглед



През 2025 г. се наблюдават значителни различия в БВП на човек от населението, изразен в СПС, между страните от ЕС. Десет държави, представляващи около 34% от населението на ЕС, надвишават средното за ЕС равнище на БВП на човек от населението. Наред с Люксембург и Ирландия, Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия са надхвърлили средното за ЕС ниво.



Голяма част от останалите страни от ЕС са близо до средното за ЕС равнище. Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са на около 10% под средното за ЕС равнище, докато Литва, Португалия и Полша са между 10 и 20% под средното равнище.



Най-ниското ниво на БВП на глава от населението е регистрирано в България и Гърция - с 32%, както и Латвия - с 29% под средното за ЕС.



Източници на данни



В рамките на програмата на ППС на Евростат и ОИСР се извършват ценови проучвания на годишна база, обхващащи фактическото индивидуално потребление, колективното потребление и бруто образуването на основен капитал. Получените ППС се прилагат към агрегатите на БВП и националните сметки, за да се елиминира ефекта от различните нива на цените в различните държави.



Сравненията обхващат 27 държави - членки на ЕС и още 9 държави от Европа. Подробните резултати се разпространяват чрез публичната база данни на Евростат (Eurobase), докато избраните обобщени данни се публикуват на страницата на Евростат в рубриките Eurostat’s News Items и Statistics Explained.