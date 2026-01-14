Правителството одобри над 66 млн. евро

© ФОКУС Със свое решение Министерският съвет одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. в общ размер на 66 384,5 хил. евро, с което ще се осигури непрекъсваемост и своевременно изпълнение на обществено значими дейности, проекти и програми на територията на съответните общини.



Предвидено е изплащането на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници по § 4, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, както и на средства за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образовани за първото тримесечие на 2026 г. за общините в размер на 61 432,8 хил. евро.



Осигурени са средства за завършването на обект от изключителна важност и голяма обществена значимост за община Бургас - изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия". С предоставените средства в размер на 2 300,8 хил. евро ще се гарантира окончателно завършване на проекта.



Осигурява се финансиране в размер на 1 220,0 хил. евро за приоритетни археологически обекти, с оглед предоставяне на подкрепа за развитието на културно- историческия туризъм в България, като не се допусне прекъсване на стартиралите дейности по обектите.



С оглед покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общините по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2026 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), се предлага по бюджетите на общините да се одобри допълнително финансиране от началото на 2026 г. в размер на 591,4 хил. евро.



С проекта на акт се предлага да се осигури финансиране в размер на 429,5 хил. евро за продължаването на дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в с. Опицвет, община Костинброд през 2026 г.



Предвижда се осигуряване на средства в размер на 410,0 хил. евро за продължаване на изпълнението на общинска здравна програма през 2026 г. в община Велинград с цел да се предостави подкрепа на здравните услуги на жителите на общината, като с проекта на решение ще се осигури непрекъсваемост на предоставените медицински грижи и през 2026 г.



Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.