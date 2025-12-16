ИЗПРАТИ НОВИНА
Практични съвети за плавен преход от лев към евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37
©
За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка. Ако имате дебитна или кредитна карта, не се налага тя да бъде подменяна. Не се налага да откривате нова банкова сметка – настоящата ще бъде автоматично превалутирана. Нейният IBAN ще се запази без промяна. Ако внесете наличните си банкноти и монети по сметка предварително, на 1 януари банките ще свършат обмяната вместо вас – автоматично, без такси и по фиксирания курс.

Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро. В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Ако планирате плащане в тези часове, можете да си осигурите пари в брой предварително. От 1 януари всички картови плащания, ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално ще информира клиентите си относно достъпността на своите канали в този период. През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи. Препоръчваме преди 31 декември да осигурите достатъчна наличност по своите карти.

От 1 декември в клоновете на търговските банки се предлагат стартови комплекти с евро монети с националната страна. Те ще се използват от 1 януари и нямат колекционерска стойност. Не е необходимо да се снабдявате предварително с тях или с евро банкноти. През целия месец януари ще можете да заплащате с левове, като търговците ще връщат евро. Ако в момента нямат евро в наличност, могат да ви върнат и в лева.

От 1 януари до 30 юни ще можете да обменяте в банките своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс без такса. За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръчваме да бъдат предварително сортирани, за да бъдете обслужени своевременно. При по-голямо количество е възможно да бъдете насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване.

Банковият сектор е напълно подготвен за плавно преминаване към еврото, така че да се отдадете на празничното настроение и заедно да посрещнем този исторически момент.


