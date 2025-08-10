Пожарът, задимил магистрала "Марица", е тръгнал към Свиленград

© Пожарът, който задими магистрала "Марица" , е тръгнал от местността Мумнево край Свиленград.



Огънят вече се е прехвърлил в посока Свиленград, съобщават от пожарната. Пожарът е лумнал едновременно на три места.



От АПИ съобщиха по-рано, че поради задимяване е затворен за движение участъкът при км 94-97 на АМ "Марица".



Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".