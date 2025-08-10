ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар затвори за движение участък от магистрала "Марица"
Димът е причинен от пожар в непосредствена близост до аутобана.
Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".
