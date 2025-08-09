ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар гори на магистрала "Тракия" в посока Бургас
Движението преминава в една лента в продължение на 500 метра. Към този момент няма данни какво е причинило огъня.
От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че не разполагат с повече информация по случая.
Шофирайте внимателно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 170
