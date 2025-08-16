ИЗПРАТИ НОВИНА
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04
© Нова тв
Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния младеж, който в четвъртък прегази с четириколесно превозно средства петима пешеходци на тротоар в "Слънчев бряг" . Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа е наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница. В ранния следобед днес се очаква да бъде разгледано и искането на прокуратурата за постоянен арест.

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време", каза пред Нова тв Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.


