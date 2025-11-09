ИЗПРАТИ НОВИНА
Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27
© БГНЕС
При плащане от 1 януари 2026 г. потребителите да внимават, защото на касовите бележки общата сума ще се изписва първо в евро, а след това в лева – обратно на реда към момента. Ако не забележат, могат да се заблудят и да останат с впечатление, че дължат близо два пъти по-малко. За това предупреди по Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите" Габриела Руменова.

“Ако търговец откаже да приеме плащане в левове през януари, би било нарушение на закона, тъй като и двете валути ще бъдат законни платежни средства на територията на България.", коментира тя. И обясни, че в подобна ситуация клиентите е добре да опитат да решат въпроса в диалог с търговеца. В случай че не успеят, могат да подадат сигнал до контролните органи. “Със сигурност те ще имат дежурни екипи, едва ли ще могат да покрият всички места, но проверки ще бъдат извършени при първа възможност. Идеята обаче е да не се стига до това, а в градивен разговор тези казуси да се решават в движение.", посочи експертът.

Във всички търговски обекти – магазини, места за настаняване, заведения и т.н., ще можем да плащаме и в левове през целия месец януари. Тогава законни платежни средства ще бъдат и двете валути – лев и евро. Вендинг машините обаче ще приемат само евро. Когато теглим от банкоматите, още от 1 януари ще получаваме само евро, припомни още тя.

"Когато плащаме с карта, можем да си спестим главоболия около пресмятанията на сумите от лева в евро, ако не си навлечем други. Предоверявайки се на това, че всичко ще бъде пресметнато машинно и няма да има грешки при превалутирането и закръгляването съгласно посочената в закона формула, може да не забележим, ако изчеслението не е вярно.“, обърна внимание Руменова.

За да се предпазят от измами, гражданите могат да се запознаят с евро банкнотите и техните защитни елементи от официалната интернет страница на БНБ и от сайта на Европейската централна банка, каза още Габриела Руменова. Тя отправи предупреждение към възрастните и другите по-доверчиви хора да не откликват на предложения на непознати да им помогнат с обмена на спестени левове в брой, защото може да ги измамят с фалшиви банкноти или да ги ограбят.

На финала на разговора тя обобщи, че към момента сигналите от потребители най-често са за невярно превалутиране и за подвеждащо представяне на цените в двете валути върху етикетите.


