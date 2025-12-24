ИЗПРАТИ НОВИНА
Посрещаме празниците с истинска зима и бяла Коледа
Автор: Илиана Пенова 09:42
©
виж галерията
Днес ще бъде облачно, а валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°. Това прогнозират синоптиците от НИМХ.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

Издадени са и предупредителни кодове от втора степен за област Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Враца и Видин.


