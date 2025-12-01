ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Политолог: Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина за протестите
Автор: Ася Александрова 11:51Коментари (1)331
©
Акумулира се икономическо и политическо напрежение. Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина за протестите. Това каза политологът Любомир Стефанов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Протестите на практика са срещу начина на управление на страната, допълни той. "Голяма част от недоволството, избило по повод бюджета, се дължи на това, че бюджетът е законът, който формулира политическата макрорамка на управлението в една държава за идната година, която за България е особено интересна от гледна точка на приемането на страната ни в еврозоната“, поясни Стефанов.

По думите му бюджетът е успял да направи немислимото – да обедини привидно несъчетаеми политически конкуренти в общ протест. "И работодатели, и работници са еднакво недоволни и протестират срещу бюджета на държавата, което само по себе си е парадокс“, коментира политологът.

Според Стефанов нито една от политическите формации няма интерес от предсрочни парламентарни избори. "Не виждам трансформиращ тренд в обществото, който да канализира и да прерасне в политическа подкрепа. Протестът стана масов тогава, когато гражданите разбраха какво им се готви през бюджета. Партии се опитаха да го яхнат, но на протеста имаше хора от много политически формации. Гражданите не искат партиите да им задават тона, а да им зададат решенията на тези въпроси“, подчерта той.

Той не смята, че ще се стигне до преструктуриране на управляващото мнозинство в парламента заради продължаващите протести. "Но не се изключва като възможност, разбира се. А опцията предсрочни избори отдаван чука на вратата. Въпросът е кога биха били те. Като че ли предсрочните избори зависят най-вече от ГЕРБ, тъй като те са гръбнакът на това правителство. Кой и дали някой има интерес ще разберем след Нова година. Президентските избори биха били тест, на фона на почти година опит в еврозоната, с всички съпътстващи усещания и реалности за това“, допълни Стефанов.

Като политик с дългогодишен опит Бойко Борисов успява да разчита сигналите по-бързо и по-адекватно от своите конкуренти, отбеляза Стефанов. "Той си създава образ на човек, който може да извежда страната от трудни ситуации и да демонстрира държавническо поведение. Много обича да се вживява в това амплоа и както виждате, доста често му се е получавало. Опита и сега да направи този номер и да извади от него всички позитиви. Един от тях е вземане на крачка преднина пред Пеевски. Това е отваряне на вратата спрямо ПП-ДБ“, смята Любомир Стефанов.

Това, което според него е притеснило лидера на ГЕРБ, е опитът му от зимата на 2013 г., когато правителството подаде оставка в резултат на протестите срещу високите сметки за електроенергия. "Привижда му се подобен сценарий, който би развалил героичния успех от приемането на България в еврозоната, който той ще си припише самосиндикално“, допълни политологът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Разбира се че не е за еврото.Резидентът и руззките партии знаят,че ако не успеят сега да бутнат властта ,Борисов ще управлява още 3 години.Тогава никой няма да помни нито зеленото чорапче,нито подменкаджиите.А онази бензиностанция със знаме наречена рассия ще е бензиностанция,но без знаме и без бензин.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекула...
10:14 / 01.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха...
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез ме...
09:19 / 01.12.2025
Главчев налага реформи в Сметната палата - реже щатове и въвежда ...
08:52 / 01.12.2025
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
08:28 / 01.12.2025
Кеворкян: Това е цунами, с което няма да се справи никой
07:57 / 01.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: