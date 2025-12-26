Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно преди приемането на еврото?

© България ще приеме единната валута на ЕС на 1 януари, но проучванията показват, че балканската страна е силно разделена по въпроса дали това е нещо добро. Европейската редакция на Politico разговаря с няколко българи за техните страхове и надежди, докато те се сбогуват с националната си валута, лева. Коментарите им са редактирани поради дължината им.



Антон Теофилов, 73 години



Продавач на пазара на открито в Перник, малък град на 100 километра от София



Какво мислите за присъединяването на България към еврозоната?



Ние сме от друго поколение, но подкрепяме еврото. Присъединяването към еврозоната ще ни донесе огромни ползи. Плащанията навсякъде в ЕС ще станат лесни и безпроблемни. Това ще бъде чудесно както за икономиката, така и за страната. Можете да пътувате, да правите бизнес, да правите каквото искате, като използвате единна валута – без повече проблеми и обмяна на валута. Можете да отидете в Гърция и да си купите бутилка узо с една и съща валута.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замести лева?



Не очаквам никакви сътресения – от януари просто ще плащаме в евро. Никой не се оплаква от цените в евро и в лева в момента.



По-скоро сте обнадеждени или притеснени от икономическото въздействие на преминаването към еврото? Защо?



Левът е чудесно нещо, но времето му отмина; така е животът. За икономиката ще е много по-добре да приеме еврото. Ще е много по-лесно да споделяме обща валута с другите страни от ЕС.



Сега, ако отидете в Гърция, както правят много българи, трябва да обменяте пари. След януари – където и да трябва да платите – дали отивате в магазина, или купувате продукти за нашия бизнес, ще е едно и също.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



Държавата трябва да обясни нещата по-ясно на онези, които са объркани. Ние сме народ, който често се нуждае от много убеждаване, а освен това сме разделена нация.



Ако ме питате, трябва да се отървем от половината депутати в парламента – те получават солидни заплати и са тежест за данъкоплатците, като паразити, без да вършат никаква значима работа.



Смятате ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Има 27 държави членки и ние ще станем една с тях. Няма да има разлика между Германия и нас – ще бъдем много по-близо до Европа.



Спомням си 90-те години, когато трябваше да попълваш безкрайни документи, само за да пътуваш, да не говорим за работа в чужбина. Прекарах една година, работейки в строителството в Германия, и получаването на всички разрешителни и визи беше голямо главоболие. Сега нещата са напълно различни, а присъединяването към еврозоната е още една стъпка към тази отвореност.



Петя Спасова, 55 години



Ортопед от София



Какво мислите за присъединяването на България към еврозоната?



Много ме тревожи. Не мисля, че това е подходящият момент за България да се присъедини към еврозоната. Първо, страната е политически много нестабилна, а самата еврозона е изправена пред сериозни проблеми. Като най-бедната държава членка на ЕС, ние няма да бъдем имунизирани срещу тези проблеми. Напротив, те само ще задълбочат кризата тук. Войната в Украйна, нарастващият дълг на Германия и Франция... сега ще споделяме дълговете на цяла Европа. Приемаме еврото в момент, когато икономиките са под напрежение, а това ще доведе до сериозни сътресения и по-високи разходи за живот.



Не разбирам защо държавата настоява толкова силно да се присъединим към еврозоната. Не мисля, че сме готови.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замести лева?



Дори и сега, когато отидете в магазина и погледнете цената на хляба или други основни храни, виждаме, че цените се покачват. Страхувам се, че много хора ще се окажат в крайна бедност. Ние почти нищо не произвеждаме, ние сме страна, изградена върху услугите. Когато хората станат по-бедни, естествено започват да консумират по-малко.



Не се притеснявам за себе си или за семейството си. Живеем в София, където има повече възможности за работа и по-високи заплати. Притеснявам се за хората като цяло. Всеки ден виждам пациенти, които дори не могат да си позволят разходите за пътуване до София за медицински прегледи.



По-скоро се надявате или се тревожите за икономическото въздействие от преминаването към еврото? Защо?



Изключително съм тревожна. Не искам да преживея отново икономическата криза от 90-те години, когато страната беше на ръба на фалита.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



Никой не се интересува от мнението на хората. Много страни проведоха референдуми и решиха да не се присъединяват към еврозоната. Не вярвам, че нашите политици могат да направят нещо в този момент. Не съм сигурна дори дали знаят какво трябва да се направи.



Смятате ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Чувствам се обидена, когато чуя този въпрос. Ние сме част от Европа от много дълго време, много преди много други. Можем да обменяме добри практики в областта на културата, науката, образованието и др., но това няма нищо общо с еврозоната. Присъединяването може да донесе само проблеми.



Спомням си, че преди години наистина се надявах България да влезе в еврозоната. Но тогава Европа беше друга. Сега нещата се влошават, духът на обединена Европа е изчезнал. Не искам да съм част от тази Европа.



Светослав Бонински, 53 години



Шофьор на камион от Габрово, малък град в централна България



Какво мислите за присъединяването на България към еврозоната?



Аз съм против присъединяването на България към еврозоната. Видяхме как Хърватия и Гърция се затънаха в дългове, след като приеха еврото. Не искам България да тръгне по същия път. Гърция трябваше да вземе огромен заем, за да спаси икономиката си. Когато все още имаха драхма, икономиката им беше силна и стабилна. След влизането в еврозоната много големи компании бяха принудени да затворят, а инфлацията скочи до небето. Дори германската икономика преживява спад.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замести лева?



Притеснявам се, че ще има спекулации и нарастваща инфлация. Преди пет години купувах цигари в Словакия на цени, подобни на тези в България. Сега не мога да намеря нищо по-евтино от 5 евро за кутия. Те видяха цените си да се повишават след въвеждането на еврото. Ние ще повторим сценария на Словакия.



По-оптимистични ли сте или по-притеснени относно икономическото въздействие от преминаването към еврото? Защо?



Вече усещаме, че нещата няма да завършат добре – цените са се повишили значително, точно както в Хърватия. Страхувам се, че дори през първата година заплатите няма да могат да компенсират покачването на цените и хората ще станат още по-бедни. Очаквам финансовото състояние да се влоши. Нашето правителство не поема никаква отговорност за това.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



Надявам се, че ще положат усилия. Ние сме напълно неподготвени за приемането на еврото — всички статистики и цифри, които правителството представя, са лъжи. Трябва да изчакаме, докато страната е готова да управлява еврото като валута. С лева се справяме добре. Трябва да изчакаме икономиката да расте и заплатите да се изравнят с останалата част от Европа.



Единственото, което държавата може да направи, за да улесни процеса, е да се оттегли. Сегашното правителство се интересува от влизането в еврозоната само за да получи големи суми финансиране, повечето от които вероятно ще прибере в джоба си. Българският лев е много стабилен, за разлика от еврото, което е доста нестабилна валута. Всички страни от еврозоната са обременени с трилиони дългове, докато тези извън нея се справят доста добре.



Смятате ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Не мисля. Отдавна сме част от Европа. Единствената разлика сега ще бъде, че Брюксел ще ни диктува какво да правим и ще контролира бюджета и разходите ни. Отсега нататък Брюксел ще бъде начело. Не ни очаква нищо добро. Възрастните хора няма да получават достойни пенсии и ще работят, докато не паднат мъртви.



Натали Илиева, 20 години



Студентка по политически науки от Перник



Какво мислите за присъединяването на България към еврозоната?



Смятам, че това е крачка напред за нас. Това е положително развитие както за обществото, така и за страната. Очаквам, че присъединяването към еврозоната ще спомогне за растежа на икономиката и ще затвърди позицията на България в Европа. За обикновените хора това ще улесни нещата, особено при пътувания, тъй като ще използваме една и съща валута.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замести лева?



Преходният период може да бъде труден в началото. Не мисля, че промяната на валутата ще се отрази драстично на ежедневието на хората – в края на краищата, при валутния борд левът е фиксиран към еврото от години. Някои хора се притесняват, че цените може да се повишат, и тук държавата трябва да се намеси, за да следи ситуацията, да предотврати злоупотреби и да направи прехода възможно най-плавен.



Като част от работата ми в младежкия център пътувам много в Европа. Членството в еврозоната ще направи пътуването много по-удобно. Животът ми ще бъде много по-лесен! Няма да се налага да се притеснявам да нося евро в брой или да плащам допълнителни такси при теглене на пари в чужбина, нито да се чудя: "Взех ли правилната дебитна карта в евро?“.



По-скоро се надявате или се притеснявате от икономическото въздействие на преминаването към еврото? Защо?



По-скоро ме притеснява, че въпросът ще бъде политизиран от определени партии, за да се поляризира още повече обществото. Присъединяването към еврозоната е логична следваща стъпка – ние се съгласихме с това по подразбиране, когато се присъединихме към блока през 2007 г. В социалните медии циркулира толкова много дезинформация, че на някои хора им е трудно да видят реалните факти и да разграничат истината от лъжата.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



Държавата трябва да стартира информационна кампания, за да направи прехода възможно най-плавен. Властите трябва да обяснят по ясен и достъпен начин какво означава промяната на валутата за хората. Не е нужно да се използва сложен език, за да се съобщи какво предстои, особено когато някои радикални партии агресивно разпространяват антиевропейска и антиевропейска реторика.



Смятате ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Да, мисля, че това ще помогне на страната да се интегрира по-добре в Европа. В крайна сметка, вярвам, че хората ще осъзнаят, че присъединяването към еврозоната си заслужава.



Яна Танковска, 47 години



Бижутер, живее в София



Какво мислите за присъединяването на България към еврозоната?



Ако ме питате, еврозоната е на ръба на колапса, а сега ние решихме да се присъединим? Не мисля, че е добра идея. На теория, точно като комунизма, идеята за общ валутен съюз може да звучи добре, но на практика не работи. Имам приятели, които работят и живеят в чужбина [в страни от еврозоната], и нещата не изглеждат добре за обикновените хора, дори в Германия. Всички мислехме, че ще живеем щастливо като членове на блока, но това не е реалността.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замести лева?



Очаквам първата половина на следващата година да бъде бурна. Но ние сме свикнали да оцеляваме, така че отново ще се адаптираме. Лично за нас може да се наложи да съкратим някои разходи, да излизаме по-рядко и да се погрижим семейният бюджет да издържи. Аз изработвам бижута, така че се страхувам, че ще имам по-малко клиенти, тъй като и те ще трябва да съкратят разходите си.



По-скоро се надявате или се тревожите за икономическото въздействие от преминаването към еврото? Защо?



Много съм притеснена. Държавата обещава, че няма да има скок в цените и че присъединяването към еврозоната няма да се отрази негативно на икономиката. Но през последните две години разходите за живот значително се повишиха и не виждам тази тенденция да се обърне. Например, през последните три години цените на недвижимите имоти се удвоиха. Няма нито един човек, който да не се оплаква от повишаващите се разходи.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



В този момент те не могат да направят нищо. Политиците всъщност не защитават интересите на България по този въпрос. Въпросът не е само за присъединяване към еврозоната, а за защита на националните ни интереси. Просто искам те да се грижат за благополучието на хората. Може би трябва да стигнем дъното, за да видим най-накрая смислена промяна.



Мислите ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Не съвсем. Това зависи от нас, не от Европа. Просто искам българските политици най-накрая да започнат да създават политики в полза на обществото, а не само за обогатяване, да действат по начин, който би подобрил живота на всички.



Катарина Николич, 49 г., и Методи Методиев, 53 г



Бизнес партньори в "джелатерия“ в София



Какво мислите за влизането на България в еврозоната?



Методи: За малък бизнес като нашия, не мисля, че това ще има голямо значение, стига преходът към новата валута да се управлява гладко. Виждам положително въздействие върху икономиката само ако нещата се направят както трябва. Малко съм натъжен да се сбогувам с българския лев - това е стара валута със собствена история - но времената се менят и това е естествена стъпка за член на ЕС.



Катарина: Живяла съм в Италия, която прие еврото отдавна. Въз основа на опита ми там, не очаквам никакви тревожни развития, свързани с повишаване на цените или инфлация. Напротив, присъединяването към еврозоната през януари може да се тълкува само като знак за доверие от Европейската комисия и би могло да донесе по-голяма икономическа стабилност на България. Също така мисля, че това ще увеличи прозрачността, ще подобри финансовия надзор и ще осигури достъп до по-евтини заеми.



Какво мислите, че ще се промени в ежедневието ви, след като еврото замени лева?



Методи: Не мисля, че ще има някаква разлика за нашия бизнес, независимо дали плащаме в евро или в лева. От известно време сме член на ЕС и сме свикнали да работим както с местни, така и с международни доставчици. Просто ще е нужно известно време, за да свикнем с преминаването от една валута към друга. Но ние вече сме ветерани – българските бизнеси са много адаптивни – в справянето с реноминации и всякакви икономически реформи.



Просто се притеснявам, че за някои възрастни хора може да е трудно да се адаптират към новата валута и може да се нуждаят от известна подкрепа и повече информация.



Катарина: За много хора ще им отнеме време да свикнат с нова валута, но ще се адаптират. За мен това не е нищо ново. Тъй като живея в Италия, където се използва еврото, автоматично конвертирам в евро, когато с Методи обсъждаме бизнес.



По-скоро сте обнадеждени или се притеснявате за икономическото въздействие от преминаването към еврото? Защо?



Методи: Решението вече е взето, така че нека се възползваме максимално от него и да осигурим плавен преход. Не съм обменял пари, когато пътувам, от поне 10 години. Просто използвам банковата си карта, за да плащам или да тегля пари в брой, ако имам нужда.



Катарина: Спомням си, че някои хора в Италия също предричаха катастрофа, когато беше въведено еврото, а мнозина бяха носталгични по лирата. Но години по-късно Италия все още е стабилна икономика. Мисля, че нашите международни партньори ще ни гледат по различен начин, след като станем част от еврозоната.



Какво бихте искали политиците и институциите да направят, за да улеснят прехода за обикновените хора?



Методи: Мисля, че властите вече предприемат мерки, за да гарантират, че цените няма да се повишат и че фирмите няма да закръгляват несправедливо нагоре преобразуванията. Например, може да се наложи леко да увеличим цената на сладоледа си през януари. Чувствам се малко неловко от това, защото не искам хората да казват: "Вижте, те се възползват от приемането на еврото, за да повишат цените.“ Но честно казано, не сме коригирали цените си, откакто отворихме преди три години.



Всъщност съм много впечатлен от това колко бързо и гладко малките предприятия и търговците на пазара възприеха двойното ценообразуване [маркиране на цени в левове и евро]. Знам колко много работа изисква това, особено ако сте собственик на малък бизнес.



Катарина: Изключително важно е държавата да не задушава малкия бизнес с прекомерни изисквания, а вместо това да го подкрепя. Вярвам, че подпомагането на растежа на малкия бизнес трябва да бъде ключов фокус на правителството, а не само надзорът върху валутния обмен. Надеждата ми е, че еврото ще помогне на българската икономика да процъфтява. Обичам България и искам да я видя да процъфтява. Малко по-оптимистична съм от Методи, мисля, че най-доброто тепърва предстои.



Мислите ли, че присъединяването към еврозоната ще доближи България до Европа културно или политически?



Методи: Мисля, че да. Въпреки някои критики, в страната се случват добри неща, независимо кой е на власт. Нуждаем се от тази близост, за да се чувстваме наистина част от Европа.



Катарина: Еврото е финансов и икономически инструмент. Приемането му няма да промени националната културна идентичност, българите ще запазят своята култура. Аз съм истински вярващ в Европа и мисля, че е по-важно от всякога да имаме обединен континент. Като италианска и сръбска гражданка, наистина оценявам, че границите са отворени и че децата ни могат да избират къде да учат и работят. Всъщност нашата джелатерия е чудесен пример за международно сътрудничество: в екипа имаме хора от няколко различни държави.