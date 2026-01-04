ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията в Пазарджик с удар
Извършени са проверки на два адреса - гаражи в областния град. На единия адрес са установени 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия 400. В тази връзка са задържани 2 лица. Те са познати на полицията и има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност.
По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 79
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
