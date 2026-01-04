© виж галерията Голямо количество флакони с райски газ са иззети при специализирана акция в Пазарджик, съобщиха от полицията. Тя е проведена от екипи на сектор "Криминална полиция" при РУ-Пазарджик и колегите им от група "Патрлулно - постова дейност".



Извършени са проверки на два адреса - гаражи в областния град. На единия адрес са установени 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия 400. В тази връзка са задържани 2 лица. Те са познати на полицията и има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност.



По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.