© Instagram Ученик от Националната търговска гимназия се хвали в социалните мрежи, че приятел употребява райски газ, докато шофира из Пловдив.



Видеото е качено в Instagram профила на Петър С., а след това и от потребители в групите за Пловдив.



Хората коментират, че заради вдишването на балони се случват и катастрофите.



От кадрите се вижда как шофьор и спътникът му вдишват черни балони и слушат поп фолк. Те се движат в посока район "Тракия".



От последващите сторита на момчето е видно, че групата е продължава да празнува в заведение в "Капана" и в популярен бар в града под тепетата.



Надяваме се институциите да се самосеризат.



