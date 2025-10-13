ИЗПРАТИ НОВИНА
Младеж вдишва райски газ, докато шофира из Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:22
© Instagram
Ученик от Националната търговска гимназия се хвали в социалните мрежи, че приятел употребява райски газ, докато шофира из Пловдив.

Видеото е качено в Instagram профила на Петър С., а след това и от потребители в групите за Пловдив. 

Хората коментират, че заради вдишването на балони се случват и катастрофите. 

От кадрите се вижда как шофьор и спътникът му вдишват черни балони и слушат поп фолк. Те се движат в посока район "Тракия".

От последващите сторита на момчето е видно, че групата е продължава да празнува в заведение в "Капана" и в популярен бар в града под тепетата.

Надяваме се институциите да се самосеризат.



