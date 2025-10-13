ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младеж вдишва райски газ, докато шофира из Пловдив
Видеото е качено в Instagram профила на Петър С., а след това и от потребители в групите за Пловдив.
Хората коментират, че заради вдишването на балони се случват и катастрофите.
От кадрите се вижда как шофьор и спътникът му вдишват черни балони и слушат поп фолк. Те се движат в посока район "Тракия".
От последващите сторита на момчето е видно, че групата е продължава да празнува в заведение в "Капана" и в популярен бар в града под тепетата.
Надяваме се институциите да се самосеризат.
