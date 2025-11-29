Над 12 000 флакона и капсули с райски газ намериха в склад в София

© Голямо количество флакони и капсули с райски газ е открито в склад в столичния квартал "Дружба" при неспециализирана полицейска операция. До момента установената бройка е над 12 000. Това съобщиха от СДВР на брифинг днес, предаде репортер на "Фокус".



Извършва се ежедневен мониторинг на лица, занимаващи се с подобна дейност, както и проверки на заведения и около училищата. Приоритет е защитата на подрастващите, казаха още от полицията.



От около месец се извършват оперативно-издирвателни действия по операцията, а задържаното лице има предходни криминални прояви.



"Това влиза в топ 5 на най-големите количества, които сме залавяли", допълниха от СДВР и уточниха, че стоките са предназначени както за вътрешния пазар, така и за международния, но предимно се разпространяват в питейни и увеселителни заведения.